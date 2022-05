MILANO (ITALPRESS) – Arriva a maggio in Italia la nuova C5 X, massima espressione della filosofia di Citroèn in termini di audacia, di innovazioni tecnologiche e di comfort. Il benessere a bordo è ulteriormente amplificato sula versione Hybrid Plug-In, in grado di offrire un’esperienza di viaggio in un ambiente isolato dal mondo esterno, all’insegna della serenità e nel comfort assoluto. Per la nuova ammiraglia del “double chevron”, una nuova campagna di comunicazione che prevede un film pubblicitario e illustrazioni grafiche ispirate al movimento grafico Retrowave, in grado di evocare benessere e serenità. Tutta la comunicazione sarà caratterizzata dal claim “Spazio al benessere”, il principale driver attorno al quale sarà veicolata una pianificazione su Tv e Digital. Il lancio in Italia della nuova ammiraglia della Marca si arricchisce inoltre con un’importante iniziativa che si svilupperà sul territorio e che consentirà ai Clienti di conoscere dal vivo tutti i punti di forza di Nuova Citroèn C5 X Hybrid Plug-In: si tratta di “Quattroruote C’è”, un programma esclusivo di Test Drive realizzato insieme agli Expert Driver di Quattroruote che saranno a disposizione del pubblico, al fianco dei Concessionari, per fornire tutte le informazioni sul modello, durante una prova dinamica della vettura. Le giornate previste per i Test Drive “Quattroruote C’è” presso le Concessionarie aderenti sono fissate per i prossimi venerdi e sabato di maggio: 13/14, 20/21 e 27/28.

– foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).

