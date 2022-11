Arrestato in Albania “Ufo”, condannato in Italia per omicidio

Termina con l’arresto a Tirana in Albania, con l’operazione "Dangerous", la latitanza di Ilir Paja, 49enne albanese, soprannominato "Ufo" per le sue fughe e ricercato in campo internazionale con “red notice” per omicidio. tvi/mrv