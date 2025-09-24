Home Video News Mezzogiorno Arrestato ausiliare del traffico nel Napoletano per spaccio di droga
NAPOLI (ITALPRESS) – Cocaina rosa, ecstasy, ketamina: uno squarcio allarmante sul traffico di droga e le diverse tipologie di stupefacenti che viaggiano nelle mani di insospettabili incensurati. Dopo la notizia dell’arresto avvenuto a Grumo Nevano di un operatore ecologico incensurato è la volta, dopo neanche 24 ore, di un ausiliare del traffico del comune di Bacoli, in provincia di Napoli. vbo/mca1 (Fonte video: Carabinieri)