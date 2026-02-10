Armi ed esplosivi nella piana di Gioia Tauro, due arresti

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha effettuato, nella piana di Gioia Tauro, un nuovo sequestro di armi ed esplosivi, che erano stati occultati in un anonimo capannone industriale. L'operazione rientra nell'ambito di un più ampio piano di interventi e controlli finalizzati a prevenire e contrastare l'ingente e pericolosa disponibilità di armi da parte delle locali organizzazioni mafiose. Arrestate in flagranza due persone sorprese all'interno del capannone. Uno degli arrestati è stato trovato in possesso di circa 5.000 euro in contanti, anche questi sottoposti a sequestro. vbo/mca2 (Fonte video: Guardia di Finanza)