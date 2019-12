Armao: “Piu’ credito per le imprese siciliane”

La Regione Siciliana e l'Irfis hanno firmato accordi con Artigiancassa e Assoconfidi per agevolare il credito, in Sicilia, in favore delle micro e piccole imprese. "Una delle priorita' del Governo Musumeci e' quella di far ripartire l'economia dell'isola", sottolinea l'assessore all'Economia e vicepresidente della Regione, Gaetano Armao. mra/vbo/r