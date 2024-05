ROMA (ITALPRESS) – “Aria”, il nuovo singolo dei Ricchi e Poveri (etichetta DM Produzioni su licenza Carosello Records) sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 27 maggio e in radio dal 31 maggio. Il brano è già in anteprima su TikTok dal 24 maggio: proprio su questa piattaforma i Ricchi e Poveri hanno raggiunto risultati sorprendenti con oltre 350.000 creazioni con la canzone presentata all’ultimo Festival di Sanremo. Dopo “Ma non tutta la vita”, brano certificato disco di platino da FIMI/GfK, i Ricchi e Poveri propongono un’altra hit destinata a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2024. Scritta e composta da Edwyn Clark Roberts, Cheope, Stefano Tognini, Alessandro La Cava e coprodotta da Zef ed Edwyn Clark Roberts, “Aria”, sin dal titolo, è espressione di leggerezza, cifra distintiva del gruppo e anche metafora della volatilità degli incontri ai quali il destino può contribuire in modo decisivo “perchè il mondo è piccolo”. Il testo è valorizzato da un arrangiamento musicale che cambia registro: l’incipit retrò vira su sonorità dance. L’inciso, immediato e orecchiabile, racchiude il senso di questa fiaba moderna nella quale non solo “la regina batte il re” ma rivendica la sua libertà nella fluidità dell’aria e dei rapporti.

foto: ufficio stampa Ricchi e Poveri

(ITALPRESS).