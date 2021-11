MILANO (ITALPRESS) – Si svolgeranno online il 22 e 24 novembre le audizioni annuali dell’ARERA sul proprio Quadro strategico 2022-2025. Un appuntamento, aperto a tutti (associazioni dei consumatori e degli utenti, ambientaliste, sindacali delle imprese e dei lavoratori, Istituzioni, Enti Locali, Università, privati ecc.) che rappresenta uno dei passaggi fondamentali del processo di ascolto degli stakeholder, caratteristica importante dell’azione dell’Autorità.

Il Quadro Strategico, posto in consultazione lo scorso 29 ottobre (DCO 465/2021/A), delinea gli obiettivi che faranno da guida per lo sviluppo della regolazione dell’Autorità nei settori dell’Energia elettrica, del Gas, dell’Acqua e dei Rifiuti e del Telecalore.

Per partecipare alle audizioni – sia con un proprio intervento di osservazioni e proposte, sia come uditori – è necessario registrarsi sul sito www.arera.it, dove è disponibile lo stesso Quadro strategico.

(ITALPRESS).