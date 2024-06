Arditti “L’Occidente deve rompere l’assedio”

ROMA (ITALPRESS) - L’attacco ai Paesi dell’Occidente e ai loro sistemi democratici è il tema principale del libro di Roberto Arditti “Rompere l'assedio. L'Occidente si salva solo se capisce le vere sfide del nostro tempo”. L'autore è direttore editoriale di Formiche.net, ed è stato intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'agenzia Italpress. Un’intervista in cui Arditti si è espresso sulle ragioni, sulle cause e sulle dinamiche per cui le nazioni occidentali si trovano sotto assedio. sat/mrv