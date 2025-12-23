Arcadia, il panettone batte il pandoro nel “sentiment” dei social

ROMA (ITALPRESS) – La battaglia più dolce del Natale ha un vincitore, almeno sui social. È il panettone a dominare le conversazioni online durante le festività, staccando nettamente il pandoro sia per volume di menzioni che per gradimento. Lo rivela l’analisi “Instant Mood” condotta da Arcadia nell’ultimo mese sulle piattaforme digitali e social. Nell’arco temporale analizzato, il panettone ha generato 25.900 menzioni contro le 14.600 del pandoro, con un coinvolgimento complessivo che ha raggiunto 1,5 milioni di interazioni per il primo e 1,1 milioni per il secondo. Il dato più significativo riguarda il gradimento: il panettone conquista un sentiment positivo dell’85%, con solo l’11% di valutazioni negative. Il pandoro si ferma invece al 74% di apprezzamenti, con un 26% di commenti negativi – percentuale influenzata anche dal caso Ferragni. L’analisi rivela differenze interessanti nei pubblici: il pandoro risulta leggermente più femminile (42% donne vs 41% del panettone), mentre il panettone mantiene la preferenza nelle fasce adulte, con il 22,8% di utenti tra 35 e 64 anni.

Sul fronte professionale, il panettone è il dolce più coinvolgente per giornalisti (12,7%), politici (7%) e avvocati (6,6%), mentre il pandoro è preferito da operatori sanitari (12,1%), fotografi (9,6%) e insegnanti (5,7%). Tra i concetti più associati al panettone emergono l’artigianalità e la tradizione, elementi che sembrano fare la differenza nella percezione online. Il Natale rimane ovviamente il riferimento comune per entrambi i dolci.

– foto screenshot Arcadia –

