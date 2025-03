L’Arancia Rossa di Sicilia IGP finisce sui banchi di scuola

CATANIA (ITALPRESS) – Il Consorzio dell’Arancia Rossa IGP è tra i partner del progetto “Un concentrato di energia fresca”, l’iniziativa promossa dal MAAS di Catania (Mercati Agro Alimentari Sicilia) che pone l’accento sull’educazione alimentare e la promozione di stili di vita sani tra i giovani.

La proposta è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ed in particolare il progetto trova la sua attuazione nella scuola pilota IIS Fermi-Eredia di Catania, indirizzo Agrario e Alberghiero sotto la guida della Dirigente Scolastica Giuseppina Lo Bianco, e della responsabile del progetto Leda Morana, docente di Scienza e Cultura dell’Alimentazione. L’obiettivo principale dell’iniziativa è la sensibilizzazione dei giovani al consumo consapevole di bevande salutari ricche di principi nutritivi e realizzate con frutta fresca di stagione, proveniente da filiere locali.

“La promozione di una cultura alimentare fondata sul consumo di alimenti e bevande di alto valore nutrizionale, in sinergia con uno stile di vita sano, rientra in pieno tra le missioni che il nostro consorzio di tutela si propone e promuove – afferma Gerardo Diana, Presidente del Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP- “Già negli anni scorsi siamo stati impegnati in una partnership con altri studenti perché siamo convinti che sensibilizzando le nuove generazioni si possa veicolare un messaggio volto a favorire scelte alimentari responsabili e sostenibili, dal punto di vista ambientale, per il benessere fisiologico dell’organismo e l’equilibrio dell’ecosistema”.

Il percorso educativo non si esaurisce con la conclusione dell’iniziativa, ma aspira a modificare le abitudini alimentari degli studenti anche nel lungo termine, attraverso una maggiore consapevolezza nutrizionale e un approccio critico e informato al consumo di alimenti e bevande. Attraverso questa esperienza formativa, gli studenti non solo acquisiranno solide conoscenze in ambito nutrizionale, ma svilupperanno anche competenze pratiche spendibili nel loro futuro professionale, contribuendo attivamente alla diffusione di uno stile di vita sano e sostenibile.

