ROMA (ITALPRESS) – Aramco ha siglato una lettera di intenti per diventare un potenziale azionista di minoranza della nuova azienda di gruppi motopropulsori (PWT), che sarà creata da Geely Holding Group, Geely Automobile Holdings Limited e il Gruppo Renault. La nuova azienda si concentrerà sulle tecnologie dei gruppi motopropulsori termici e ibridi. L’investimento di Aramco sarà utilizzato per sostenere la crescita dell’azienda e contribuire alle attività di ricerca e sviluppo, con particolare riferimento alle soluzioni a base di carburanti sintetici e alle motorizzazioni a idrogeno di futura generazione. Si prevede che Geely e il Gruppo Renault mantengano quote paritarie nella nuova azienda indipendente. Con una rete mondiale di 17 stabilimenti di gruppi motopropulsori e 5 centri di R&S con sede in 3 continenti, la futura azienda sarà un fornitore mondiale a tutti gli effetti e avrà una capacità totale di oltre 5 milioni di trasmissioni e motori termici, ibridi e ibridi plug-in all’anno per approvvigionare oltre 130 Paesi e regioni.

Per Luca de Meo, Ceo del Gruppo Renault “questa partnership con Aramco consentirà di portare al livello superiore l’attività dei gruppi motopropulsori che sviluppiamo con Geely Group. Le darà un grande vantaggio nella corsa alla tecnologia termica a bassissime emissioni. L’ingresso di Aramco apporta un esclusivo know-how per sviluppare rivoluzionarie innovazioni a livello di carburanti sintetici e idrogeno”.

Daniel Li, Ceo di Geely Holding Group, sottolinea come “l’investimento di Aramco è un riconoscimento, da parte dei leader dell’industria mondiale, delle prospettive commerciali dei gruppi motopropulsori e offre una visione pionieristica sui carburanti a basse e zero emissioni di carbonio, come il metanolo e l’idrogeno”.

Mohammed Y. Al Qahtani, Aramco executive vice president of Downstream, afferma che “questa lettera di intenti rappresenta un altro importante passo avanti nel nostro continuo impegno per le tecnologie dei trasporti e offre una base per sostenere la ricerca e lo sviluppo di Aramco nel settore dell’innovazione dei motori”.

