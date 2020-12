ROMA (ITALPRESS) – Con 27 sì, 17 no e 1 astenuto il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini, ha dato via libera al Documento di economia e finanza regionale 21-23. Il Defr rimodula, come detto dall’assessore al bilancio Alessandra Sartore nella sua presentazione all’aula il 21 dicembre, le politiche regionali per il prossimo triennio sulla base di un quadro macroeconomico ancora fortemente condizionato dalle conseguenze della pandemia, con previsione di scambi rallentati anche nei prossimi mesi.

Tra gli emendamenti approvati, alcuni sono in tema di infrastrutture, presentati da Giuseppe Simeone (FI), tre dei quali, riformulati dall’assessore, intendono sollecitare l’azione regionale sul sistema viario del sud del Lazio, rispettivamente con riferimento alla Pedemontana di Fondi alla Sora-Ceprano-Fondi e alla Roma Latina. Approvati anche altri due emendamenti di Simeone in materia di turismo, uno che concerne il sostegno al turismo termale del sud pontino, l’altro volto a tutelare il turismo balneare attraverso opere di intervento sul litorale.

Sulla tematica ambientale e agricola verte un altro emendamento di Simeone accolto dall’aula, per l’intervento contro i batteri fitopatogeni. Di argomento ambientale anche uno degli emendamenti accolti provenienti dal gruppo del Movimento 5 stelle, che verte in particolare sull’impegno per la tutela del patrimonio forestale regionale.

A tema sanitario, invece, un altro emendamento del gruppo M5s e riformulato dall’assessore, per la creazione di percorsi di assistenza in favore dei pazienti di alcune tipologie di malattie esterne al perimetro dei Lea, come la fibromialgia. Ancora in tema di sanità, approvato un emendamento di Pasquale Ciacciarelli (Lega) a proposito dell’assistenza sul territorio e uno di Simeone per velocizzare la realizzazione del nuovo ospedale di Latina.

Prima della votazione finale sono stati approvati due ordini del giorno. Il primo, proposto da Giuseppe Cangemi (Lega) impegna la Giunta ad agire sul governo per la ridefinizione dei canoni delle concessioni demaniali a uso abitativo o destinate a scopi sociali. Il secondo, di iniziativa di Simeone, torna sulla realizzazione del corridoio Roma-Latina e chiede un monitoraggio costante sullo stato del progetto.

