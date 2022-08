ROMA (ITALPRESS) – “Sport Italiae, spin off di Cultura Italiae, lancia un appello alle forze politiche per sposare i valori e le logiche dello sport in maniera trasversale, senza distinzioni di parte ma con una visione comune per il bene dell’Italia. Dieci proposte concrete frutto di lavoro e di una visione di insieme che ha raccolto in questi anni le reali necessità del mondo dello Sport”. Così dichiara il presidente di Cultura Italiae Angelo Argento. Queste le dieci proposte: l’inserimento del diritto allo sport in costituzione; il ministero dello Sport, con portafoglio; il consolidamento dell’educazione, la cultura e la pratica sportiva nella scuola dell’obbligo; il riconoscimento dello sport come intervento terapeutico prescrivibile dal SSN; l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di sport; la totale riqualificazione energetica delle infrastrutture sportive; la detraibilità fiscale per chi investe nello sport; la previsione di ‘voucher sport’ per i meno abbienti e di ‘bonus sport’ nei benefit aziendali; il supporto al processo di sportivizzazione delle città; la reintroduzione dei Giochi della Gioventù. “Lo sport ha una valenza che va olte i singoli ragionamenti politici – dichiara Fabio Pagliara, presidente di Sport Italiae – noi, di Sport Italiae siamo una bella squadra composta da una serie di veri appassionati e amanti dello sport e dei suoi valori con culture spesso differenti. Chiediamo ai politici che si apprestano a governare il paese di affrontare il tema in modo costruttivo, alto, condividendo alcuni degli aspetti più importanti dello sport, che ha in sè la capacità di unire le persone. Ci auguriamo quindi che in campagna elettorale si affronti il tema dello sport nella sua globalità, senza divisioni di parte, per costruire insieme un paese migliore. Per questo lanciamo idee per tutti, certamente concrete, speriamo condivisibili”.

(ITALPRESS).

