Appartamento in fiamme nell’avellinese, salvate tre persone

Incendio in un appartamento al 2° piano di una palazzina a Volturara Irpina. In salvo una donna di 41 anni, la figlia undicenne e una donna di 84 anni disabile. Le fiamme, partite da una stanza e propagatesi ad altri ambienti, sono state spente dai Vigili del Fuoco : ci sono volute diverse ore per domare il rogo e mettere in sicurezza la struttura che aveva subito ingenti danni. gsl/pc/red