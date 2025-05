APInRosa 2025, premiate le apicoltrici distintesi per innovazione del prodotto

ROMA (ITALPRESS) – APInRosa 2025 è il riconoscimento di cui sono state insignite alcune apicoltrici che si sono distinte per innovazione e valorizzazione del prodotto che proviene dalle api. L’iniziativa, promossa da FAI-Federazione Apicoltori Italiani in collaborazione con Confagricoltura e il patrocinio di APInrosa e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è stata organizzata alla vigilia della VIII Giornata Mondiale delle Api.

Oltre al Presidente FAI Raffaele Cirone, sono intervenute: Valentina Calzavara ideatrice e curatrice di APInrosa, la senatrice Silvia Fregolent e l’onorevole Marina Marchetto Aliprandi. Si è trattato di un incontro dedicato ai volti e alle storie delle protagoniste, che sono state selezionate tra quante hanno preservato una tradizione, distinguendosi nella cura e nell’attenzione per questo prodotto del territorio.

“Abbiamo un contesto organizzativo che non va mai dimenticato. Abbiamo sulle spalle oltre 70 anni di storia e una serie innumerevole di iniziative – ha detto Cirone, che ha poi parlato della percezione che hanno dell’esistenza di un legame “tra coltura e cultura delle api che sono imprenscindibili”.

“Le api sono indispensabili per l’ecosistema e anche per la specie umana – ha dichiarato la Calzavara riguardo a questo progetto – che ha come cuore la comunicazione per offrire uno spaccato della cultura femminile in italia. Si dovrebbe parlare di più di apicoltura, con una maggiore attenzione di genere. L’intento è stato di costruire una narrazione più esauriente dell’apicoltura femminile in Italia”.

L’ideatrice di APInrosa è poi entrata nel merito della premiazione parlando dei fili conduttori di questo attestato di riconoscimento che legano le apicoltrici: “ambizioni, desideri, grandi sacrifici che fanno quotidianamente”, e inoltre, “la conoscenza e la salvaguardia del territorio. Molte applicano il loro mestiere come strumento per insegnare un metodo e creare uno spazio di inclusione a chi sta attraversando una fragilità”.

Al termine degli interventi sono state premiate le apicoltrici che per l’occasione hanno ricevuto una pergamena e una medaglia in argento: Simona Andreani (Marche), Nadia Bonini (Emilia Romagna), Anna Maria Cabiddu (Sardegna), Deborah Caserio (Piemonte), Giovanna Cuomo (Molise), Piera Stefania Di Simone (Abruzzo), Eufemia Donata (Basilicata), Alice Fietta (Toscana), Melanie Gafriller (Provincia Autonoma di Bolzano), Alessia Girardi (Veneto), Loredana Grasso (Campania), Elena Molinelli (Liguria), Gloria Salvadori (Trentino Alto Adige), Rachele Spezia (Lombardia), Rosalba Spineto (Abruzzo), Bianca Torresan (Veneto). Infine sono state quattro le assenti, che hanno mandato un video messaggio: Valentina Capone (Lazio), Elisa Cerrito (Sicilia), Alexandra Moretti (Friuli Venezia Giulia) e Francesca Maria Sottile (Sicilia). Nel chiostro del Palazzo della Valle, inoltre, è stata allestita una mostra con alcuni totem dedicati alle storie delle apicoltrici.

– Foto xl5/Italpress –

(ITALPRESS)