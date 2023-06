MILANO (ITALPRESS) – Nel giorno della scomparsa di Silvio Berlusconi, l’Associazione dei Piccoli Azionisti di A.C. Milan (Apa), presieduta da Auro Palomba, si è unita al grande dolore dei familiari e dei milanisti per la perdita dell’ex numero 1 del club rossonero. “Proprio perchè gli esponenti dei piccoli azionisti si sono sempre confrontati francamente con la proprietà del Milan – e sin dai tempi della gestione Fininvest – oggi essa vuole ricordare con profonda gratitudine l’uomo che ha dato ai milanisti, con grandissima passione, ciò che nessun altro potrà dare mai”, si legge in una nota di Apa, che si associa, senza alcuna riserva, ai rossoneri che hanno proposto che il prossimo stadio del Milan sia intitolato a Silvio Berlusconi. Una dedica “doverosa, a significare la riconoscenza che tutti i milanisti sentiranno sempre nei suoi confronti”. Il Comitato Direttivo, già convocato per discutere delle recenti vicende societarie e manageriali, ha quindi deliberato ieri sera di richiedere al presidente e all’amministratore delegato del Milan un incontro nel quale siano esposti ai piccoli azionisti i prossimi programmi della società, dal nuovo organigramma alle linee guida degli investimenti, sia con riguardo al rafforzamento della rosa dei calciatori che al progetto del nuovo stadio dopo l’uscita di Paolo Maldini. Apa guarda infatti, “senza pregiudizio alcuno”, alle scelte che la nuova proprietà vorrà assumere, ma ritiene che, in questa fase, “siano indispensabili, e dovute a tutti i rossoneri, lungimiranza, chiarezza e trasparenza”.

– Foto Ufficio Stampa Apa Milan –

(ITALPRESS).

