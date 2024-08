UDINE (ITALPRESS) – “Con le qualificazioni e le finali per i

mondiali di softball ospitate in Friuli Venezia Giulia nel 2023 e

quest’anno, a luglio, a Castions di Strada e ieri sera sul

‘diamantè di Buttrio, la nostra regione può dirsi capitale

mondiale di softball. Siamo orgogliosi di poter accogliere sul

nostro territorio queste competizioni di livello internazionale e

ci candidiamo ad ospitare altre manifestazioni di pari levatura,

consapevoli di avere tutte le carte in regola per ospitare questi

eventi di caratura prestigiosa”.

Lo ha indicato, il vicegovernatore con delega a

Cultura e Sport del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, e

delegato dal governatore Massimiliano Fedriga, in occasione della

cerimonia inaugurale Women’s Softball European Premier Cup 2024,

la massima competizione europea di softball che raccoglie i

migliori club dell’Europa: dieci squadre provenienti da nove

Paesi (Olanda, Belgio, Svizzera, Repubblica Ceca, Austria,

Germania, Spagna, Gran Bretagna e Italia).

Presenti all’inaugurazione, fra gli altri, il presidente del

Consiglio regionale Mauro Bordin, Maurizio Rizzi, presidente Wite

Sox Buttrio ed Eliano Bassi sindaco di Buttrio.

“Si tratta di un evento che assume una rilevanza territoriale in

termini sportivi e turistici e conferma la valenza positiva delle

scelte dell’Amministrazione regionale che ha investito sugli

impianti sportivi rendendoli all’avanguardia”, ha sottolineato

Anzil ricordando come “questi positivi risultati si ottengono

anche grazie alla struttura del sistema sportivo regionale, con

2.800 associazioni e decine di migliaia di volontari che

contribuiscono a realizzare sul territorio queste manifestazioni

ma anche a garantire ai nostri giovani di praticare sport a tutti

i livelli, anche agonistici”.

L’esponente della Giunta del Friuli Venezia Giulia ha ringraziato

la Federazione, il Coni, tutte le istituzioni, gli organizzatori

e i collaboratori per l’impegno profuso a favore dell’importante

rassegna internazionale ricordando, a margine, come “le ingenti

risorse che la Regione immette nei comparti dello sport e della

cultura creano valore per il territorio contribuendo a rendere

sempre più attrattivo il Friuli Venezia Giulia, con un ritorno

significativo non solo in termini economici, ma anche di

immagine, identità e coesione sociale”.

I diamanti buttriesi, scelti dal World Baseball Softball

Confederation Europe come sede per la disputa delle fasi finali

di Coppa dei Campioni di Softball Femminile 2024, rappresentano

dunque un’altra importante tappa del 2024 per il White Sox

Buttrio Baseball che da oltre 50 svolge la propria attività

agonistica a Buttrio.

La manifestazione vedrà la partecipazione di tutte le squadre

europee che si sono classificate al primo posto nei rispettivi

campionati nazionali con l’aggiunta della squadra detentrice del

titolo continentale 2023.

– Foto: ufficio stampa Fvg –

(ITALPRESS).