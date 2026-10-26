Anziana disabile muore dopo un incendio nel suo appartamento a Milano, 5 feriti

MILANO (ITALPRESS) – Un’anziana donna disabile è morta a seguito dell’incendio scoppiato all’interno dell’appartamento in cui viveva al secondo piano di un edificio di sei in via Bottoni 16 a Milano. Nell’incendio sono rimaste ferite altre cinque persone in maniera non grave e sono sotto le cure dei sanitari del 118. La palazzina dove viveva la donna è stata evacuata dalle squadre dei Vigili del fuoco intervenute pochi istanti dopo l’allarme. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimare l’anziana donna dopo averla estratta dall’appartamento completamente avvolto dalle fiamme. Ignote per adesso le cause che hanno provocato l’incendio. Sul posto sei mezzi del Comando di via Messina, pattuglie della polizia di stato e 118.

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