ROMA (ITALPRESS) – Antonio Rossi è stato eletto presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak. Il tre volte oro olimpico, unico candidato in lizza, ha ottenuto 3.587 voti (il 96,17%). A votare è stato il 76,53% degli aventi diritto. Rossi succede all’attuale presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, in carica dal 2005 a giugno 2025.

“I primi punti da affrontare? La riforma dello statuto e gli impianti da portare avanti. Ci sono tante cose da fare, ma c’è grande entusiasmo e so di avere al mio fianco il presidente Buonfiglio che con la sua esperienza e il suo nuovo ruolo ci potrà dare una grandissima mano”. Lo ha detto il nuovo presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Antonio Rossi, a margine dell’assemblea elettiva durante la quale è avvenuta la sua elezione. “C’è grande entusiasmo. Ho incontrato le squadre in questo periodo, c’è voglia di crescere e di avere migliore visibilità”

-Foto ufficio stampa Federcanoa-

(ITALPRESS).