Antonio Carcaterra è il nuovo Rettore della Sapienza di Roma per il sessennio 2026-2032

ROMA (ITALPRESS) – Antonio Carcaterra è il nuovo rettore dell’Università Sapienza per il sessennio 2026-2032. Assumerà la carica a partire dall’1 dicembre prossimo. Il rettore è stato eletto dalla comunità accademica ottenendo nel ballottaggio la maggioranza dei voti, pari a 2.690 su 4.119 voti espressi dagli aventi diritto.

“Essere Rettore della Sapienza è una sfida straordinaria e una grande responsabilità – afferma Antonio Carcaterra – Ringrazio i colleghi che hanno creduto nella possibilità di lavorare con una visione nuova, e in particolare Riccardo Faccini e Pierpaolo D’Urso, gli studenti tutti, e il personale tecnico amministrativo. Voglio ringraziare la nostra comunità universitaria per avermi scelto come interprete dei valori e della tradizione del nostro Ateneo, pubblico, plurale e aperto all’ascolto”.

“Esprimo le mie più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al Rettore eletto – dichiara la rettrice Antonella Polimeni – Sono certa che il professor Carcaterra saprà guidare il nostro Ateneo con lungimiranza ed equilibrio, conducendo la comunità della Sapienza verso traguardi sempre più ambiziosi”.

Antonio Carcaterra, professore ordinario di Meccanica applicata alle macchine, è attualmente direttore del Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale e docente di corsi di Mechatronics, Vehicle dynamics, Mechanical Vibrations. Le sue ricerche sono rivolte allo studio teorico ed applicativo in settori che includono la dinamica dei sistemi complessi e delle strutture, la meccatronica, il controllo di veicoli e droni a guida autonoma, anche mediante intelligenza artificiale. Responsabile di molti progetti di ricerca di base e industriale, ha pubblicato articoli scientifici anche sui temi della nuova frontiera, approfondendone gli aspetti filosofici e le implicazioni giuridiche. L’ultimo ingegnere a ricoprire l’incarico di Rettore della Sapienza era stato Antonio Ruberti (dal 1976 al 1987).

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