Antognoni “Montella sta lavorando bene con la Turchia”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Faccio i miei complimenti a Montella perché ha lavorato e sta lavorando molto bene con una squadra importante. Noi pensiamo il campionato turco sia facile ma è molto sentito, i tifosi soprattutto sono molto calorosi e lo abbiamo visto anche durante questo Europeo, dove ci sono trenta-quarantamila turchi a vedere ogni partita". Lo ha detto l'ex calciatore, attualmente capo delegazione della Nazionale italiana Under 21, Giancarlo Antognoni, a margine di un evento legato al Premio internazionale Fair Play Menarini. Vincenzo Montella "è un allenatore propositivo - ha aggiunto Antognoni -, che anche quando era fermo si è documentato. Il suo credo è sempre stato offensivo, anche se contro l'Austria l'ho visto abbastanza in difesa. Poi bisogna anche pensare alla fase difensiva e una volta che la Turchia è andata in vantaggio ha tirato un po' i remi in barca. Turchia-Austria è stata comunque una gran bella partita", ha concluso Antognoni. col/gm/gtr