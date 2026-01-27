Antisemitismo, La Russa “Auspico aula termini provvedimento entro febbraio”

ROMA (ITALPRESS) - Il Giorno della Memoria "è un anniversario doloroso che ci invita a riflettere su alcune delle pagine più crudeli del secolo scorso". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione della commemorazione al Senato del Giorno della memoria. "Noi - ha aggiunto - abbiamo il dovere di tramandare il ricordo della Shoah a chi verrà dopo di noi, perché è sulla memoria di ciò che è stato e ciò che non deve più accadere che si fondano e traggono forza quegli ideali di giustizia, di libertà, di rispetto della vita, della dignità umana, che sono il cuore della nostra Costituzione e della nostra comunità nazionale. Apprezzo il lavoro che la commissione Affari costituzionali sta svolgendo per le nuove norme sull'antisemitismo e la presidenza del Senato auspica che l'Aula termini il provvedimento possibilmente entro il mese di febbraio". ads/mca2 (Fonte video: Senato della Repubblica)