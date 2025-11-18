Antibiotico-resistenza, al via campagna Pfizer “Dai il tuo nome al cambiamento”

ROMA (ITALPRESS) - Un invito a cittadini, medici e operatori sanitari a diventare protagonisti della lotta contro l’abuso e l’uso improprio degli antibiotici: in occasione della World Antimicrobial Awareness Week 2025, Pfizer ha lanciato nel corso di una conferenza stampa a Roma la campagna di sensibilizzazione "Dai il tuo nome al cambiamento", un'iniziativa che risponde anche a una crescente attenzione del pubblico verso l'antimicrobico-resistenza, una delle emergenze sanitarie più gravi e in crescita a livello globale. Una sfida non solo clinica, ma anche economica per il Servizio Sanitario Nazionale. mec/fsc/gtr