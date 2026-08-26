Anno scolastico alle porte, rincari per le famiglie: fino a 1200 euro tra zaini e libri

ROMA (ITALPRESS) – È tempo di rientro dalle ferie, ed ecco che le famiglie si preparano ad affrontare l’anno scolastico alle porte. Molti genitori, infatti, approfittano delle città ancora poco affollate per portarsi avanti con l’acquisto del materiale necessario e dei libri di testo. Come ogni anno, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i costi del materiale scolastico, registrando un rincaro medio del +2,3% rispetto al 2025.

Complessivamente la spesa per il corredo scolastico (più i “ricambi” necessari per tutto l’anno) ammonterà quest’anno a circa 673,60 euro per ciascun alunno (ipotizzando l’acquisto di materiale nuovo). La voci più care si confermano quelle relative allo zaino, specialmente se si sceglie la versione hi-tech, con power bank integrato, per poter ricaricare i propri dispositivi.

Per quanto riguarda i canali di vendita, dall’analisi dell’O.N.F. emerge un andamento dei prezzi molto differenziato: presso la GDO i prezzi dei prodotti presi in esame scendono mediamente del -1,1%, aumentano invece del +2,3% presso le cartolibrerie e, a differenza degli anni passati, aumentano soprattutto online, del +5,6%.

Il canale online rimane più vantaggioso rispetto alle cartolibrerie, con un risparmio medio del 20,25%, e in quanto a convenienza, viene scavalcato dalla GDO, che risulta più economica di oltre l’1% rispetto all’online.

Nonostante queste differenze, quella per la scuola si conferma una voce di spesa estremamente onerosa per le famiglie: ecco perché molti ricorreranno al riutilizzo del materiale degli anni passati (zaini e astucci), allo scambio/regalo di prodotti anche attraverso gruppi online e sui social network, nonché ai testi scolastici usati.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).