Annalisa torna con “Maschio”, il nuovo singolo in uscita l’8 maggio

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo singolo per Annalisa. “Maschio” è in uscita giovedì 8 maggio. Scritto da Annalisa con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ne ha curato la produzione, è un lavoro che fonde stilemi lessicali anni ’70 e ’80 con sonorità ultra moderne, un equilibrio tra nostalgia narrativa di radice italiana e sound design internazionale, nel solco dell’identità elettronica della cantautrice. Il risultato è un brano energico, potente, misterioso.

Annalisa sarà in tour a novembre e dicembre 2025 nei principali Palasport italiani (organizzato da Friends & Partners) per quello che sarà il “Capitolo I” di un nuovo viaggio. Info e prevendite friendsandpartners.it. Queste le date: sabato 15 novembre 2025 Jesolo (VE)- Palazzo del Turismo (data zero); martedì 18 novembre 2025 @Padova – Kioene Arena; venerdì 21 novembre 2025 Roma – Palazzo dello Sport; lunedì 24 novembre 2025 Firenze – Nelson Mandela Forum; venerdì 28 novembre 2025 Milano – Unipol Forum; martedì 2 dicembre 2025 Eboli (ASA) – Palasele; venerdì 5 dicembre 2025 Bari – Palaflorio; mercoledì 10 dicembre 2025 Bologna – Unipol Arena; sabato 13 dicembre 2025 Torino – Inalpi Arena.

