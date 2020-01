“Sul reclutamento del personale docente, abbiamo chiesto al ministero le cose che abbiamo portato avanti anche in Parlamento durante l’esame sia della legge 159 sia della legge di bilancio”. Lo ha detto, all’Italpress, il presidente dell’Anief Marcello Pacifico, per il cinquantesimo consiglio nazionale del sindacato, che domani parteciperà all’incontro tra sindacati e ministero per affrontare il tema del personale docente. “Sul reclutamento – ha aggiunto – chiediamo una rivisitazione di tutti gli organici con l’adeguamento di fatto a quello di diritto. Sono più di 200.000 i posti che ogni anno vengono dati in supplenza, 70.000 posti in deroga dati anno dopo anno e tutto questo non porta alla continuità didattica, svilendo la professionalità del docente. Questo personale precario – ha spiegato Pacifico – continua a essere pagato sempre con lo stipendio iniziale, mentre in realtà dovrebbe essere pagato con lo stipendio del personale di ruolo come ha ricordato la Cassazione. La nostra proposta è di aprire una grande stagione di reclutamento su tutti quei posti vacanti, attraverso la riapertura delle graduatorie”, ha concluso Pacifico.

(ITALPRESS).