Anelli (Fnomceo) “Superare le disuguaglianze in sanità”

“Il Governo Draghi raccoglie buona parte del consenso delle forze politiche. Sostanzialmente nasce un Governo di unità nazionale, con lo scopo di dare le risposte ad ogni bisogno in ogni parte del Paese. Per la sanità noi chiediamo proprio questo: finalmente si avvii un processo che porti a superare le disuguaglianze in sanità”. Lo dice il presidente della Fnomceo, la Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli. sat/red