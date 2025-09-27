Andrew Parsons rieletto Presidente del Comitato Paralimpico Internazionale per un terzo mandato

IPC President Andrew Parsons hands over the Paralympic flag during the closing ceremony of the Paris 2024 Summer Paralympic Games at the Stade de France, Paris. Picture date: Sunday September 8, 2024.

SEUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Andrew Parsons è stato rieletto presidente del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) per un terzo mandato quadriennale in occasione della Assemblea Generale dell’IPC che si è svolta a Seul, in Corea del Sud. Il dirigente brasiliano ha ottenuto 109 voti sui 177 validi, superando l’altro candidato, il sudcoreano Dong Hyun Bae, che ha ricevuto 68 preferenze. Parsons è entrato a far parte dell’IPC Governing Board nel 2009 e, dopo aver ricoperto il ruolo di vicepresidente dal 2013 al 2017, è stato eletto presidente nel 2017, diventando il terzo nella storia dell’organizzazione.

“Accogliamo con grande soddisfazione il risultato delle elezioni che confermano Andrew Parsons alla guida dell’IPC per il terzo mandato – commenta il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis – Lo abbiamo sempre sostenuto e, in questi anni, abbiamo condiviso con lui un percorso di collaborazione anche all’interno del Board. Siamo molto felici e convinti che si possa continuare a fare un grande lavoro insieme. Pur non avendo oggi un nostro rappresentante eletto, confidiamo che, come già discusso e concordato con il presidente Parsons, ci possa essere la possibilità di coinvolgere un nostro componente nelle principali commissioni e nei settori di maggiore rilevanza del Movimento Paralimpico”.

IPC REVOCA SOSPENSIONE RUSSIA E BIELORUSSIA

Gli atleti paralimpici russi e bielorussi potranno tornare a competere sotto le rispettive bandiere. Nell’assemblea generale di Seul, i membri del Comitato paralimpico internazionale hanno votato contro il mantenimento della sospensione parziale di Russia e Bielorussia. I due Paesi erano stati inizialmente sospesi nel 2022, a seguito dell’invasione dell’Ucraina, poi nel 2023 si era optato per una sospensione parziale, consentendo così agli atleti paralimpici di gareggiare come neutrali. Ora la revoca completa che potrebbe permettere a russi e bielorussi di prendere parte alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina sotto le rispettive bandiere a patto però che anche le Federazioni internazionali che gestiscono gli sport che saranno protagonisti il prossimo marzo facciano altrettanto, revocando le rispettive sanzioni.

