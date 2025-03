Andolina “In 20 anni Philip Morris investito in Europa più di 13 mld”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) - "Philip Morris ha investito Italia negli ultimi anni, in Europa, per l'innovazione, la ricerca, la creazione di competenze, più di 13 miliardi di euro. Più di 3 sono stati investiti in Italia per creare una filiera integrata. Il ruolo dei grandi giocatori per l'economia è molto importante. Hanno un ruolo di traino per la filiera". A dirlo Massimo Andolina, presidente Europe Region Philip Morris International, a margine del Forum in Masseria, che si tiene alle Terme di Saturnia. xc3/abr/gsl