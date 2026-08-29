ROMA (ITALPRESS) – Ancora una notte di attacchi incrociati tra

Kiev e Mosca, al 1.648esimo giorno di guerra.

Droni russi hanno provocato un grave incendio e diverse esplosioni in un deposito di esplosivi alla periferia di Kiev, costringendo all’evacuazione di oltre 200 persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Nuovi raid russi nella notte anche sulla regione di Odessa, colpito con missili e droni il distretto di Izmail.

Sul fronte opposto, un drone ucraino ha colpito nella regione di Rostov sul Don, in Russia, un magazzino della Dns, una delle principali catene di negozi di elettronica. La struttura ha preso fuoco in seguito all’attacco. Secondo quanto riportano i media russi, il magazzino è stato completamente avvolto dalle fiamme, ma i lavoratori sono stati evacuati. Le autorità locali hanno segnalato danni anche nel quartiere Proletarsky della città. I servizi di emergenza sono intervenuti sul posto. L’entità dei danni è in fase di accertamento. Il governatore dell’oblast di Rostov, Yuri Slyusar, ha confermato che la regione è sotto attacco. Sette persone sono rimaste ferite.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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