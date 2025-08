Ancora tutto aperto nel girone Sud del Trofeo Pirelli Accademia CRZ

MILANO (ITALPRESS) – Mancano solo due gare alla conclusione del Girone Sud del Trofeo Pirelli Accademia CRZ ma di deciso c’è veramente poco, soprattutto nelle due categorie principali, Rally2 e Rally4, dove gli aspiranti campioni sono veramente scatenati, come hanno dimostrato anche lo scorso weekend al Rally del Matese.

Fra le vetture di vertice, le Rally2, piazzando la terza vittoria in stagione Francesco Rizzello si è messo in una posizione privilegiata ma non può illudersi che i giochi siano fatti, visto che per il gioco degli scarti sia Emanuele Giannetti (una vittoria al suo attivo) che Carmine Tribuzio sono ancora di grado insidiarlo. Per questo si annuncia come decisivo il prossimo Rally del Lazio, in programma a metà settembre e con coefficiente maggiorato.

I tre piloti che corrono con i Pirelli PZero sono anche ai primi tre posti della classi di Zona di ACI Sport, è quindi verosimile che vincitore del TPA e del titolo ACI Sport coincidano. Fra le Rally4 il successo di classe al Rally del Matese ha portato Davide Maglione a solo mezzo punto dal leader Massimo De Rosa, nell’occasione costretto al ritiro come pure il terzo candidato al titolo Fabio Angelone. Tutti e tre non hanno scarti da effettuare quindi è prevedibile che il verdetto arriverà solo dopo il conclusivo Rally del Gargano a metà ottobre.

Fra le Rally 5 monologo per Luca De Marco che aspetta il prossimo appuntamento per garantirsi titolo e premio di categoria con una gara di anticipo. Fra le 2 ruote motrici “Classic” allungo di Albino Ferdinandi, che con la sua Peugeot 106 A5 ha fatto bottino pieno al Matese, mentre i rivali Daniele Ferilli (Citroen Saxo RS16Plus) e Alessio Ascione (Fiat Uno A7) hanno sì vinto, ma a punteggio dimezzato.

– Foto Ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS)