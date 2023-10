TORINO (ITALPRESS) – Qualunque sia il modello Opel preferito, oltre alle personalizzazioni previste per il singolo allestimento, il Marchio del blitz ha uno strumento in più per aggiungere ulteriore personalità. Nella sezione Stile del grande catalogo accessori Opel, troviamo una selezione di prodotti per lo styling degli interni e degli esterni: badge, strisce, spoiler, copri-pedali sportivi e altro ancora aiutano nel rendere ogni vettura unica. Dal sito web Opel Accessori, applicando un semplice filtro alla ricerca online, vengono visualizzati gli accessori che si riferiscono ad ogni singolo modello. La maggior parte degli accessori è applicabile direttamente dall’utente, rendendo ancora più semplice lasciarsi trasportare dall’entusiasmo per le differenti personalizzazioni che contribuiscono all’unicità di ogni vettura.

Non importa che si tratti della berlina compatta Opel Corsa, oppure del versatile SUV Opel Grandland, la scelta di un singolo accessorio segue fedelmente il carattere della vettura scelta. Lo dimostrano ad esempio il rivestimento dei retrovisori esterni di Opel Mokka, che può essere abbinato ad una mascherina di analogo colore: 7 differenti tinte per esprimere in maniera ancora più incisiva la propria personalità. Un divertente gioco di stile, che non mancherà di catturare l’attenzione di chi osservando la vettura cerca di capire se si tratti di una edizione speciale. Anche i rivestimenti adesivi con motivo sul bordo, destinati al cofano motore e al tetto, oppure ai laterali di Opel Mokka, vanno in questa direzione. Il risultato finale non lascia dubbi, sul potenziale che riguarda la personalizzazione delle vetture Opel.

Ogni accessorio può essere comodamente ordinato online sullo stesso sito web Opel Accessori, dove è presente una scheda singola dalla completa descrizione, con tanto di immagine a corredo, il riferimento al modello corrispondente e la chiarezza di un listino IVA compresa. Gli accessori individuati possono essere salvati in un carrello virtuale, da stampare e consegnare al Concessionario Ufficiale Opel per procedere con l’approvvigionamento.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).