Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028, Santanchè “Vittoria per le Marche e volano per il turismo”

ROMA (ITALPRESS) – “Ancona Capitale italiana della Cultura 2028 è una vittoria della città e delle Marche, che vedono riconfermarsi questo titolo dopo Pesaro 2024, ma è anche un successo per il turismo e l’economia nazionali. Questo riconoscimento, infatti, incentiva i territori a una programmazione di lungo periodo, attrae sponsor e fondi, moltiplica l’investimento iniziale e impatta anche sui flussi turistici, non soltanto delle destinazioni premiate: già in passato, le città capitali hanno contribuito a far sì che le mete culturali in Italia coprissero oltre il 60% delle presenze totali”. Queste le parole del ministro del Turismo Daniela Santanchè sulla proclamazione di Ancona a Capitale della Cultura 2028.

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