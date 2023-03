MILANO (ITALPRESS) – A febbraio, secondo i dati Confindustria Ancma, le immatricolzioni delle due ruote a motore segnano un complessivo +20,9% sullo stesso mese del 2022. In negativo solo i ciclomotori e l’elettrico, con quest’ultimo che fa segnare un -3,2%. I volumi di mercato raggiungono le 23.676 unità complessive. A fare da traino sono gli scooter che targano 11.309 veicoli pari a un incremento del 44,62%; significativo anche il trend delle moto, che crescono del 7,03% e immatricolano 11.266 mezzi; unico segmento in territorio negativo quello dei ciclomotori, che flettono del 10,05% per un totale di 1.101 unità. Si mantiene robusta la crescita del mercato nel primo bimestre del 2023 con 44.994 veicoli venduti e una crescita del 28,39%. Anche nel cumulato annuo sono gli scooter a spingere il mercato, grazie a 22.030 veicoli targati e una crescita del 58,91%; seguono le moto che raggiungono le 20.751 unità pari a un incremento del 13,55%; due mesi consecutivi con il segno meno fermano i ciclomotori a 2.213 veicoli venduti e una flessione del 23,90%. Ancora non decolla nel corso del 2023 il mercato dell’elettrico, che chiude febbraio con 838 unità, in flessione del 3,23% rispetto allo stesso mese del 2022. Nel primo bimestre l’elettrico cede il 10,82% sul 2022 e mette in strada 1.706 veicoli a zero emissioni. Occorre tuttavia segnalare che i primi due mesi del 2022 avevano fatto registrare una crescita dell’82%.

