ROMA (ITALPRESS) – “Un grande successo con quasi 500 piccoli Comuni che hanno partecipato a questo Avviso pubblico di un progetto legato ad un settore fondamentale, quello delle politiche giovanili, che hanno un forte impatto sui territori. Se così tanti sindaci hanno deciso di partecipare a questa iniziativa, vuol dire che nei Comuni c’è grande attenzione nei confronti di progettualità innovative a favore dei giovani e con il coinvolgimento dei giovani”. Roberto Pella, vicepresidente vicario Anci e delegato alle Politiche giovanili, è molto soddisfatto della partecipazione all’Avviso pubblico “Fermenti in Comune” per la quale è stata pubblicata la graduatoria relativa ai piccoli Comuni.

“Con quasi due milioni di euro siamo riusciti a finanziare questa linea di attività che consentirà a 35 piccoli Comuni in Italia di poter avere – sottolinea Pella – una progettualità molto concreta e significativa per avviare sui territori un rafforzamento del tessuto sociale, in un’ottica di sviluppo locale e di pieno coinvolgimento dei giovani”.

Un risultato molto significativo per il quale il vicepresidente vicario Anci ringrazia “il Dipartimento delle politiche giovanili e l’attuale ministro Dadone con cui è in atto una forte interlocuzione per continuare questa iniziativa su progetti mirati a favore dei giovani. Questa partecipazione dimostra quanto i sindaci possano essere oggi protagonisti – conclude Pella – delle scelte fondamentali a favore dei giovani”.

