Un terzo giocatore della Juventus è risultato positivo: dopo Daniele Rugani e Blaise Matuidi ecco Paulo Dybala. L’attaccante argentino “è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-Covid-19 – si legge in una nota della società bianconera – Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico”. Lo stesso Dybala ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni via social: “Volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana (Sabatini, la fidanzata, ndr) siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti!”.

