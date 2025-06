CAGLIARI (ITALPRESS) – Approda in Sardegna il progetto di digital communication di Anas, per approfondire e conoscere da vicino le attività quotidiane svolte da ingegneri, geometri, operai e cantonieri lungo le strade di competenza.

Dopo il Lazio, le Marche, la Basilicata, l’Abruzzo, il Molise, l’Umbria e la Liguria, protagoniste delle prime sei puntate pubblicate sulle piattaforme digital e social della società, da oggi sono online i contenuti della settima puntata: “Anas per la Sardegna”.

“Anas è sempre stata protagonista in questa splendida isola, con un impegno costante per la sicurezza stradale e il miglioramento delle infrastrutture – dice l’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme -. Progettiamo e realizziamo opere in armonia con l’ambiente. Il territorio sardo è meraviglioso e sicuramente le nostre strade si devono ben integrare con questo bellissimo contesto”.

Il progetto di digital communication è un viaggio sulla rete stradale e autostradale gestita da Anas, per testimoniare l’impegno che quotidianamente il personale mette nella gestione e nella manutenzione delle strade, ma anche nei progetti di completamento e potenziamento dei grandi itinerari, per un’Italia sempre più connessa. Un racconto a puntate che nei prossimi mesi toccherà tutte le strutture territoriali di Anas, attraverso le interviste a tecnici e responsabili dei cantieri e le immagini suggestive del territorio, delle nuove opere e dei lavori di manutenzione in corso.

La Struttura territoriale Anas Sardegna gestisce circa 3.000 km di strade, una rete strategica che attraversa tutto il territorio regionale. Per parlare delle principali opere e dei lavori di Anas, nella settima puntata intervengono l’ingegnere Francesco Ruocco (Responsabile Struttura Territoriale Sardegna) e i tecnici che dirigono i cantieri e gestiscono la rete stradale dell’isola. Tra i temi della puntata: la rete stradale, gli investimenti e i lavori ultimati, in fase di esecuzione e programmati; le nuove opere, con focus sui alcuni dei principali itinerari come la SS729 “Sassari- Olbia”, la nuova SS195 “Sulcitana” e i lavori lungo la SS131 “Carlo Felice”; la manutenzione programmata, con approfondimenti dedicati alla SS131 Diramazione Centrale Nuorese e ai lavori del ponte Diana sulla SS392 “del lago del Coghinas”.

– news in collaborazione con Anas –

– foto ufficio stampa Anas –

(ITALPRESS).