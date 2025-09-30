Anas al Pet Carpet Film Festival per la tutela degli animali

ROMA (ITALPRESS) - Una presenza concreta, per raccontare l'impegno nel salvataggio degli animali nelle attività di controllo e sorveglianza della rete stradale di competenza e per la diffusione della cultura della sicurezza. Anas ha preso parte all'ottava edizione del Pet Carpet Film Festival, celebrato alla Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma. L’evento è ideato dall'associazione Pet Carpet, presieduta dalla giornalista Federica Rinaudo. Nell'ambito della kermesse, Anas ha fatto parte della giuria che ha valutato i cortometraggi in concorso e ha consegnato un premio a uno dei vincitori. spf/mgg/azn