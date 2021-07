Lavorare senza filo in casa e in giardino, ma anche in cantiere, è un aspetto sempre più apprezzato. Sia i privati sia i professionisti non vogliono più rinunciare ai vantaggi che gli utensili a batteria offrono. Bosch Power Tools accelera di conseguenza l’ampliamento dei suoi due sistemi batteria da 18 Volt. Inoltre, con l’acquisto di una batteria Bosch si sceglie una piattaforma, il cui valore aggiunto cresce con il tempo. Il Professional 18V System basato sulla tecnologia Bosch è stato sviluppato per aumentare l’efficienza e la produttività in cantiere ed è uno dei sistemi leader a livello mondiale degli utensili a batteria professionali. Un anno dopo aver aperto le porte ad altri produttori, sono entrati a far parte della collaborazione altri due marchi rinomati, ossia Fein e Heraeus. Oltre a prodotti di Bosch Power Tools, Brennenstuhl, Klauke, Ledlenser, Lena Lighting, Sonlux, Sulzer e Wagner, i professionisti in futuro potranno utilizzare anche utensili speciali per la lavorazione del metallo e per applicazioni con raggi UV – per esempio per la disinfezione di superfici nella lotta al Coronavirus – con una delle batterie al litio da 18 Volt professionali di Bosch, vendute in più di 60 milioni di esemplari. Queste batterie sono retrocompatibili fino al 2008 con quasi tutti gli utensili della categoria da 18 Volt Bosch Professional, concepiti per un utilizzo professionale. Al tempo stesso viene ampliata anche la gamma di innovazioni cordless offerte dell’azienda. Da sottolineare in particolare è la serie Biturbo: i suoi utensili rientrano in classi di prestazioni che finora potevano essere raggiunte solo da utensili a filo. Un esempio sono i martelli perforatori GBH 18V-36 C Professional e GBH 18V-45 C Professional. Il loro motore brushless ad alte prestazioni, appositamente sviluppato, funziona in perfetta sintonia con elettronica e batteria. Le prestazioni sono state confermate da un ente di controllo indipendente e sono considerate il benchmark per i martelli a batteria sul mercato.

