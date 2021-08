Amministrative, Sala “Salvini non si candida a Milano? Irrilevante per campagna”

Matteo Salvini non si candiderà a Milano? Francamente io non credo che cambi il fatto che Salvini si candidi o non si candidi, ma com'è giusto che sia ormai sarà un confronto tra i singoli candidati sindaci". A dirlo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, incontrando i giornalisti. bla/fsc/mrv