NAPOLI (ITALPRESS) – A Napoli le proiezioni danno Gaetano Manfredi come vincente. Non ci sarà nessun ballottaggio e la coalizione di centrosinistra vince al primo turno.

Proiezioni Consorzio Opinio Italia per Rai (copertura campione: 31%): Gaetano Manfredi 63% (coalizione 66,2%), Catello Maresca 22,2% (21.8), Antonio Bassolino 8,3% (6.2%), Alessandra Clemente 5,3% )5.3%), altri 1,2% (0-5%).

Nonostante tutto Catello Maresca, candidato alle comunali di Napoli sostenuto dai partiti del centrodestra, dice:

“Siamo molto soddisfatti del risultato. È stata una esperienza straordinaria. Siamo partiti da zero, abbiamo raggiunto quasi il 25% se i dati sono realistici. Speravamo di giocarci il ballottaggio. Ho mandato un messaggio a Manfredi in cui gli faccio le congratulazioni e ci confronteremo in Consiglio comunale. Ho sentito Bassolino e ho provato a chiamare la Clemente. Si apre una nuova pagina per Napoli”, aggiunge.

(ITALPRESS).