Amministrative, Giorgetti: “Damilano grande opportunità per Torino”

Amministrative, Giorgetti: “Damilano grande opportunità per Torino”

"Sono qua per aiutare Paolo Damilano, una grande opportunità per la città di Torino". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, in un evento a sostegno del candidato di centrodestra nel capoluogo piemontese. "Speriamo che tanta gente vada a votare", aggiunge. jp/mgg/gtr