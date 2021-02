NAPOLI (ITALPRESS) – “Al di là dei nomi Napoli ha bisogno di un grande progetto che parta dal territorio ma sia di respiro nazionale perchè la città lo merita”. Così Roberto Fico, a margine della sua visita di stamattina alla Casa di Matteo, struttura del quartiere Vomero che si occupa della cura e dell’assistenza di bambini affetti da gravi disabilità o patologie tumorali. Da tempo si ipotizza una possibile candidatura dell’attuale Presidente della Camera nella corsa per la poltrona di sindaco del capoluogo campano. Per il momento Fico prende le distanze da quest’idea ma indica la strada da seguire: “Bisogna iniziare a ricostruire tutta una serie di cose, da questo punto di vista non c’è dubbio – spiega -. Non mi fossilizzerei sui nomi perchè pensiamo sempre a quelli e non alla visione che abbiamo e dobbiamo avere sulla città. Napoli merita un progetto che sia avanti e all’avanguardia”. Pur non parlando di candidati il Presidente della Camera strizza l’occhio al Pd. L’alleanza con il Movimento 5 Stelle potrebbe andare avanti anche in vista delle prossime amministrative: “Ci sono state buone esperienze, qui e anche al nazionale – afferma Fico -. C’è stata una condivisione di tematiche che per me deve continuare”.

(ITALPRESS).