ROMA (ITALPRESS) – American Express e ITA Airways hanno annunciato la sottoscrizione di un nuovo accordo che consentirà il trasferimento dei punti dal Programma Membership Rewards di American Express al programma fedeltà Volare di ITA Airways. A partire da oggi, i titolari di Carta American Express potranno beneficiare di una customer journey più premiante con ITA Airways grazie all’accumulo di punti Volare, e arricchire così la loro esperienza di viaggio.

I titolari di Carta American Express potranno infatti trasferire i punti accumulati nell’ambito del Programma Membership Rewards sul programma Volare di ITA Airways, avendo così la possibilità di utilizzarli per acquistare i servizi di viaggio offerti da ITA Airways o altri servizi offerti della compagnia aerea, oltre ad avere accesso a sconti e vantaggi esclusivi. I titolari di Carta American Express aderenti al Programma Membership Rewards potranno scegliere tra le 64 rotte gestite da ITA Airways attualmente attive, di cui 10 intercontinentali, 33 internazionali e 21 nazionali. Ogni punto accumulato tramite il Programma Membership Rewards corrisponderà a un punto del programma Volare e il trasferimento potrà avvenire in tempo reale (massimo 30 minuti).

Per usufruire della possibilità di trasferire i punti sul conto fedeltà del programma Volare, i Titolari di Carta dovranno essere già iscritti a uno dei Club Volare. I quattro Club Volare (Smart, Plus, Premium ed Executive) offrono un livello elevato di vantaggi e servizi dedicati, come il bagaglio e l’imbarco prioritario, la scelta del posto, le lounge riservate e molto altro ancora. I Club Volare consentono inoltre l’accesso a un’ampia rete di partner per guadagnare e utilizzare punti.

I Titolari di Carta American Express potranno trasferire i punti del programma Membership Rewards accedendo alla loro area personale all’interno del Club Volare a cui si sono iscritti, e cercare il volo o il servizio desiderato selezionando l’opzione “Usa punti Volare”. Successivamente, i Titolari di Carta American Express potranno utilizzare i punti Volare per acquistare il biglietto o uno tra i servizi disponibili nell’ambito del programma. Se il saldo dei punti relativi al Programma Membership Rewards non dovesse essere sufficiente a coprire il prezzo del biglietto (al netto di tasse e spese, che devono sempre essere pagate in valuta), grazie alla modalità Cash&Points sarà possibile un’integrazione con un pagamento in valuta.

“Fin dalla sua fondazione, American Express è al fianco di tutti i viaggiatori nel mondo, in ogni momento del loro viaggio, che sia per piacere o per lavoro. Una lunga storia che oggi si arricchisce di un nuovo importante capitolo con ITA Airways, la nuova Compagnia di Bandiera Italiana. La nuova collaborazione offre ai nostri Titolari di Carta molte opportunità di essere premiati in ogni momento del loro journey, rendendo la loro esperienza di viaggio più ricca e offrendo ai viaggiatori una maggiore flessibilità”, ha dichiarato Enzo Quarenghi, Amministratore Delegato di American Express Italia.

“Sono lieta di annunciare che American Express diventa oggi un partner strategico di ITA Airways e di Volare, attraverso un accordo che consente ai clienti titolati di una carta American Express di convertire i punti MR in punti Volare, utilizzabili per acquistare in completa libertà voli di ITA Airways, in qualsiasi data, destinazione e classe di viaggio. Questo accordo consente a ITA Airways e American Express di raggiungere il comune obiettivo di garantire alla propria audience un’esperienza di viaggio sempre più personalizzata. In particolare, la partnership va a confermare i valori fondamentali del nostro programma di loyalty: flessibilità, personalizzazione, scelta e connessione” ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways & CEO Volare.

-foto ufficio stampa American Express-

(ITALPRESS)

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com