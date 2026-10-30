America Week – Episodio 86

NEW YORK (ITALPRESS) - Martedì 3 novembre non sarà soltanto il giorno del giudizio per Donald Trump e per il Partito repubblicano che gli si è inginocchiato davanti. Sarà soprattutto il giorno del giudizio per l’America, i suoi valori e la sua democrazia. Mancano pochi giorni alle elezioni di metà mandato e l’onda blu democratica potrebbe diventare uno tsunami. La Camera sembra alla portata dell’opposizione e persino il Senato, oggi controllato dai repubblicani con 53 seggi contro 47, potrebbe cambiare maggioranza. Le battaglie decisive si combattono in Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio e Texas. Nel North Carolina il democratico Roy Cooper è favorito. In Texas James Talarico sfida Ken Paxton. Persino il South Carolina, conquistato da Trump nel 2024 con quasi venti punti di vantaggio, è diventato competitivo. xo9/mgg/gtr