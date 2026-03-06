America Week – Episodio 56

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Questa settimana in America è sembrata infinita: una guerra con l'Iran che gran parte dell'opinione pubblica non voleva, il Congresso che ha rinunciato a esercitare fino in fondo il potere costituzionale, la cacciata di Kristi Noem dalla Homeland Security, l'uscita di nuovi dettagli sugli Epstein Files con Pam Bondi che sarà chiamata a difendersi in una deposizione al Congresso sotto giuramento, e perfino un senatore che alza in aula il sospetto di un intreccio tra Epstein, Trump e servizi segreti russi. abr/gtr (Video di Stefano Vaccara)