VENEZIA (ITALPRESS) – Proposte operative e misure concrete nell’ambito della sostenibilità ambientale, economica e sociale. E’ quanto si propone di realizzare la prima edizione del Summit del mare Costa veneta green lab, il progetto promosso dalla Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto per avviare una sinergia che renda sempre più attrattivo un territorio vocato al turismo, con attività e iniziative all’insegna della sostenibilità. All’appuntamento, ospitato a Ca’ Vendramin Calergi, sono intervenuti questa mattina i rappresentanti istituzionali dei Comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle. Per la città di Venezia era presente, insieme al consigliere delegato alle Isole Alessandro Scarpa ‘Marta’, l’assessore al Bilancio e alle Società partecipate Michele Zuin, che proprio il 23 aprile scorso ha sottoscritto l’adesione del Comune alla Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto.

“Lo scopo dell’iniziativa – ha spiegato Roberta Nesto, presidente della Conferenza dei sindaci dopo i saluti di Gianluca Forcolin, presidente del Casinò di Venezia – è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile, attuare i 17 goals dell’Agenda 2030, informare e sensibilizzare residenti e visitatori, rafforzando l’identità delle comunità, creare sinergie tra pubblico e privato, attraverso progettualità condivise”. Ogni Amministrazione comunale nel corso dell’estate organizzerà un incontro/evento a carattere locale per presentare e promuovere il proprio progetto o la propria iniziativa legati alla tutela ambientale: dalla spiaggia senza fumo alle pedalate lungo la Laguna di Venezia, dalla mobilità green, alle notti verdi, dalle camminate in pineta sotto le stelle ad open day all’insegna del contrasto all’inquinamento e al degrado ambientale (in allegato i progetti in dettaglio).

Il Comune di Venezia punterà l’attenzione sul tema “Mobilità green verso una completa sostenibilità urbana”, organizzando un incontro di approfondimento, in programma il 7 luglio sulla terrazza del Blue moon. “La realizzazione del progetto di mobilità sostenibile nelle isole del Lido e di Pellestrina, con la completa elettrificazione del trasporto pubblico – ha spiegato l’assessore Zuin – ci rende molto orgogliosi. Si tratta della prima rete urbana di trasporto pubblico completamente elettrica. Abbiamo fatto una scelta ben precisa, decidendo di non confondere trenta autobus all’interno della rete della Terraferma, concentrandoli invece nelle due isole e dare un senso al progetto. Continueremo su questa strada, anche attraverso i fondi del PNRR, che consentiranno l’acquisto di autobus ad idrogeno e nuovi bus elettrici”. Le singole iniziative comunali verranno promosse con materiale divulgativo e potranno anche essere votate dal 29 giugno al 30 settembre. Ad ottobre nuova edizione del summit per arrivare a delle politiche condivise.

