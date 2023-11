Ambiente, Giansanti “Nuovo protagonismo dell’agricoltura è possibile”

ROMA (ITALPRESS) - "Insieme ad Assoverde due anni fa abbiamo cominciato un percorso importante per la costruzione di un testo normativo che racchiudesse il sistema delle norme che riguardano la cura del verde, ma anche, più in generale, che fosse un libro di prospettiva, di visione. Nel Libro bianco del Verde non si parla solo di agricoltura, oggi l'agricoltura è anche altro: è energie rinnovabili, ma soprattutto transizione ecologica" e in questo modello "può essere protagonista, sia attraverso la capacità degli agricoltori di mantenere, preservare e migliorare gli ambienti e il territorio a noi circostanti, ma anche rispetto agli effetti del cambiamento climatico". Così Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, a margine della presentazione del primo Parco della Salute. "Diventa, quindi, rilevante la centralità del settore dell'agricoltura, da un punto di vista di ruolo sociale e nella costruzione di un nuovo ecosistema. Un nuovo protagonismo agricolo è possibile, anzi è dovuto", ha aggiunto. xb1/col3/gsl