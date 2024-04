ROMA (ITALPRESS) – “Ogni Goccia Conta. Un mare di piccole azioni per dare forza al Pianeta”, è la nuova campagna 2024 della Settimana Verde di Ambiente Mare Italia realizzata con il contributo di Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) che si terrà tra il 10 e il 22 aprile, in coincidenza con la Festa Nazionale del Mare (11 aprile) e la Giornata Mondiale della Terra (22 aprile) e celebrerà la Natura e l’impegno in favore del rispetto dell’ambiente, della biodiversità e del territorio. L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa. “Anas ha scelto di abbracciare la settimana Verde di Ambiente Mare Italia in quanto crede nell’importanza di una crescita della cultura della sostenibilità e dell’impegno civico è individuale” ha detto il presidente di Anas, Edoardo Valente “da anni abbiamo intrapreso una serie di iniziative di efficientamento energetico, al fine di contenere i consumi e realizzare i nostri lavori nel massimo rispetto dell’ambiente. Grazie alle numerose iniziative, Anas anticiperà di 10 anni io processo di decarbonizzazione previsto dall’Ue per il 2050”.

La Settimana Verde, patrocinata dal MASE, ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Commissione europea e dalla FIV, Federazione Italiana Vela avrà come testimonial il maestro Beppe Vessicchio, da sempre impegnato nella salvaguardia dell’ambiente e amico di AMI. Si tratta di una manifestazione che parte dal basso, un contenitore di iniziative locali e nazionali, tutte rivolte alla crescita di una cultura dell’impegno personale e collettivo in favore della tutela del territorio. “Il mare è custode di sogni, di speranze “le parole di Vessicchio “dobbiamo essere consapevoli che quello che viene conservato dal mare dovremmo saperlo custodire, noi siamo distratti, non facciamo attenzione a quello che ci circonda. Non ci sono parole di allarme, non ci dobbiamo spaventare ma dobbiamo esserci, dobbiamo agire con consapevolezza”. Saranno oltre 120 le iniziative realizzate su tutto il territorio nazionale di diretto intervento ambientale – monitoraggi degli ecosistemi costieri, subacquei e terrestri – e di sensibilizzazione e impegno civico. La goccia è l’azione, anche piccola, che ognuno di noi può fare in difesa del Pianeta. “La tutela dell’ambiente parte dall’amore del territorio, siamo convinti portatori di una forma di ecologia diversa, moderna, rivolta al futuro – ha spiegato Alessandro Botti, presidente nazionale di Ambiente Mare Italia – lo sviluppo e la tutela dell’ambiente possono andare di pari passo, possono crescere e quindi siamo convinti che la settimana verde, il coinvolgimento di decine, centinaia di migliaia di italiani, gli eventi territoriali in tutto il paese per la sensibilizzazione e l’intervento ambientale sia una grande valore e può essere la festa nazionale dell’ambiente”.(ITALPRESS).

Foto: xc3