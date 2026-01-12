Home Video News Pillole Ambasciatore Massolo “Liberazione di Trentini è un successo”
ROMA (ITALPRESS) - La liberazione del connazionale Alberto Trentini “è sicuramente un successo”, dal punto di vista del lavoro che ha coinvolto tutti gli organismi dello Stato ma anche della collaborazione fra Italia e Stati Uniti per arrivare a questo risultato. E’ l’opinione dell’ambasciatore Giampiero Massolo, intervistato dall’agenzia Italpress. lcr/azn